الأحد.. الأوبرا تقدم مقتطفات من المسرحيات الغنائية الكلاسيكية

كتب- مصراوي:

يشهد مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، تقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الشهيرة لكل من فرانك سيناترا، الفيس بريسلي، باربرا ستريساند وبراين ادمز تقدمها فرقة أوبرا القاهرة، بمصاحبة عازفة البيانو مايا چيفينيريا ومن إخراج حازم رشدي وذلك في الثامنة مساء الأحد 16 أغسطس على مسرح النافورة.

يعرض ذلك بالإضافة إلى مقتطفات من المسرحيات الغنائية الكلاسيكية منها نوتردام باريس، شبح الأوبرا، سيدتي الجميلة، القطط، البؤساء وغيرها وعدد من المؤلفات الإيطالية والإنجليزية والإسبانية ويصاحبها تابلوهات فنية لعارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة إلى جانب مشاهد من المسرحيات على شاشة في خلفية المسرح.

يؤدي الأغاني كل من إيمان مصطفى، منى رفلة، رضا الوكيل، داليا فاروق، تامر توفيق، برهان الدين فاروق، أمينة خيرت، جاكلين رفيق، رشا طلعت، چورچ جمال، عزت غانم، عماد عادل، وليد كُريم، جولى فيظى، انجي محسن، هشام الجندي، نوريستا الميرغني، اسامة جمال، نسرين رشدي، مصطفى محمد، عمرو مدحت.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.