أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة شويكار تطبيع الإمارات وإسرائيل برشلونة وبايرن رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

"الزراعة": بروتوكول تعاون بين معهد القطن و"سيكم" لإنتاج التقاوي الحيوية

08:40 م الجمعة 14 أغسطس 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أحمد مسعد :
قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلا من معهد بحوث القطن وشركة سيكم للزراعة الحيوية لأول مرة وذلك لاستكمال منظومة إنتاج القطن العضوي.

حيث تم إنتاج تقاوي قطن عضوي للأصناف جيزة 45 وجيزة 92 بمحافظة دمياط وجيزة 94 بمحافظة كفر الشيخ وجيزة 86 بمحافظة البحيرة وجيزة 95 بمحافظة الفيوم.

وتم تغطية المساحة المنزرعة وقدرها 850 فدان تقريباً هذا الموسم بتقاوي قطن حيوي ناتج موسم 2019 ومن المنتظر أن تنتج هذه المساحة تقريباً كمية 800 طن قطن مصري حيوي كما تم زراعة مساحة 45 فدان هذا الموسم لإنتاج تقاوي قطن حيوي نقية لتغطية المساحة المتوقع زراعتها الموسم القادم.

وأضاف "مسعد"، في بيان اليوم الجمعة، أن معهد بحوث القطن يسعى من خلال هذا التعاون إلى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة بتغطية المساحة المنزرعة من القطن الحيوي بتقاوي نقية وزيادة المساحة المنزرعة سنويًا تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التوسع في الزراعات الحيوية مستقبلاً.​

معهد بحوث القطن هشام مسعد منظومة إنتاج القطن العضوي

الخبر التالى:

بروتوكول تعاون بين المركز القومي للترجمة و"ألسن عين شمس"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96108

    عدد المصابين

  • 56890

    عدد المتعافين

  • 5107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21072125

    عدد المصابين

  • 13924328

    عدد المتعافين

  • 757471

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: برشلونة - بايرن ميونيخ.. (تغطية مباشرة)