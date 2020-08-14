أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة شويكار تطبيع الإمارات وإسرائيل برشلونة وبايرن رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

بتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات عاجلة للسودان

04:59 م الجمعة 14 أغسطس 2020
بتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات عاجلة للسودان

مساعدات عاجلة للسودان

كتب- محمد نصار:

أقلعت "طائرتي نقل" عسكريتين على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق.

وتأتي تلك المساعدات تأكيداً لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخاً لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة السمراء .

ومن جانبه، قدم الجانب السوداني الشكر والتقدير للقيادة المصرية التي دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات .

طائرة نقل عسكرية السودان السيسي مساعدات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96108

    عدد المصابين

  • 56890

    عدد المتعافين

  • 5107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21072125

    عدد المصابين

  • 13924328

    عدد المتعافين

  • 757471

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة الفنانة شويكار.. وداعاً "سيدتي الجميلة" (تغطية خاصة)