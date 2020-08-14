بتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات عاجلة للسودان
كتب- محمد نصار:
أقلعت "طائرتي نقل" عسكريتين على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة .
ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن كاهل الشعب السوداني الشقيق.
وتأتي تلك المساعدات تأكيداً لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخاً لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة السمراء .
ومن جانبه، قدم الجانب السوداني الشكر والتقدير للقيادة المصرية التي دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات .
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