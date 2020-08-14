أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة شويكار تطبيع الإمارات وإسرائيل برشلونة وبايرن رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

"المجتمعات العمرانية" وجامعة السادات توقعان بروتوكول تعاون لمواكبة التطور العلمي

02:56 م الجمعة 14 أغسطس 2020
"المجتمعات العمرانية" وجامعة السادات توقعان بروتوكول تعاون لمواكبة التطور العلمي

جانب من توقيع الاتفاقية

كتب- محمد عبدالناصر:

وقع الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد محمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات، بروتوكول تعاون في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي لمواكبة التطور العلمي في المجالات والتخصصات المختلفة، وذلك بحضور المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وعددٍ من مسئولي الهيئة والجامعة.

وأوضح الدكتور مازن حسن، أن هيئة المجتمعات العمرانية تسعي إلى رفع كفاءة العاملين لمواكبة التطور العلمي في كافة التخصصات والمجالات المتنوعة، وتدريب العاملين بها وتشجيعهم للحصول على درجات علمية أعلى بالتنسيق مع الجامعات، إيمانا من الهيئة بأن الجامعة هي بيت الخبرة، ومن منطلق رسالة الجامعات العلمية والتعليمية لإعداد كوادر متمكنة وجديرة في كافة العلوم، كما يتميز موقع واسم جامعة مدينة السادات بوجودها بإحدي المدن الجديدة التابعة للهيئة، وتحمل اسم المدينة، وأيضا تتوسط المدن العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأكد حسن، أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ البرامج والخطط التدريبية لرفع كفاءة العاملين، وتصعيد الكفاءات الشابة لتولي المناصب القيادية في الهيئة، والبرامج التي تنفذها وفق رؤية علمية محددة تهدف إلى تفعيل دور الكوادر الشابة، ودعمهم في مختلف المجالات لتحقيق الريادة والتميز.

وأشار الدكتور أحمد محمد بيومي، إلى أن بنود البروتوكول تضمن السماح للعاملين بالهيئة، ومن في حكمهم الالتحاق ببرامج الدراسات العليا (دبلوم، ماجستير، دكتوراة) بعد استيفاء متطلبات الالتحاق الخاصة بالطالب مع دفع التكاليف والالتزامات المالية الناشئة عن هذا البروتوكول، ويتحملها الدارسون المسجلون طبقا للبروتوكول.


وقال: يشمل البروتوكول الاتفاق على عقد دورات تدريبية متخصصة للتأهيل ورفع كفاءة العمل والعاملين بالهيئة، وعقد الندوات وورش العمل، كما يتم تقديم الاستشارات العلمية المتخصصة في كافة التخصصات العلمية بالجامعة متى طُلب ذلك لصالح العمل والعاملين بالهيئة.

وأضاف أن البروتوكول يشتمل على أن يعمل الطرفان بفاعلية لدفع وتشجيع التعاون بينهما في مجال هذا البروتوكول، كما يهدف إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تيسير التعاون بين جامعة مدينة السادات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مازن حسن بروتوكول تعاون جامعة السادات المجتمعات العمرانية

الخبر التالى:

قبل مناقشته.. ننشر تقرير البرلمان بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96108

    عدد المصابين

  • 56890

    عدد المتعافين

  • 5107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21072125

    عدد المصابين

  • 13924328

    عدد المتعافين

  • 757471

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة شويكار.. تعرف على موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة