أكثر الكلمات إنتشاراً

تطبيع الإمارات وإسرائيل برشلونة وبايرن رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لاستغاثة والد "جنى"

01:42 م الجمعة 14 أغسطس 2020
لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لاستغاثة والد "جنى"

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، للاستغاثة التي تم رصدها على أحد المواقع الاخبارية، وتتعلق بطلب والد الطفلة "جنى"، التي تعانى من مرض قصر وتر القدم اليمنى عن اليسرى، بتوفيرعلاج لها على نفقة الدولة، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف العلاج الخاصة بها، وهو ما لا يقوى عليه ماديًا.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم نشره من استغاثات طبية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والعمل على التعامل معها بشكل فوري.

وقال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، ورئيس اللجنة: على الفور قام أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع والد الطفلة "جنى" لاستيفاء البيانات والحصول على التقارير الطبية اللازمة، وعليه تم التواصل مع الدكتورة هبة الشريف، مدير إدارة المستشفيات بالدقهلية، والاتفاق معها على إرسال الطفلة غدا السبت الموافق الخامس عشر من الشهر الجاري إلى الدكتور محمد الشريف أخصائي العظام ووكيل مستشفى المنصورة الدولي للعرض والتقييم.
وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها لحالة الطفلة "جنى" الصحية وحتى تماثلها التام للشفاء، كما تؤكد استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة.

مجلس الوزراء استغاثة طفلة الطفلة جنى علاج نفقة الدولة

الخبر التالى:

تغليظ عقوبة إهانة المحكمة.. ننشر الحصاد الأسبوعي للحكومة "إنفوجرافيك"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96108

    عدد المصابين

  • 56890

    عدد المتعافين

  • 5107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20737697

    عدد المصابين

  • 12895242

    عدد المتعافين

  • 751887

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الذهب يعود للارتفاع في مصر والجرام يقفز 10 جنيهات مرة واحدة اليوم