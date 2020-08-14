بالشروط والتفاصيل.. القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراة

كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة (الماجستير / الدكتوراة)، للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2021.

الشروط العامة للقبول

- أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.

- يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام.

- يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقا ً لتقييم لجنة الاختبار.

- يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف).

- يلتزم المرشح بارتداء الزي العسكري المعمول به بالقوات المسلحة.

- لا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.

- يشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير ألا يزيد السن عن 34 سنة في 1 / 1 / 2021.

- لا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراة عن 38 سنة في 1 / 1 / 2021.

- لا يقل التقدير عن جيد في (البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراة).

- يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف

يصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنوياً بحد أقصى أربع سنوات، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش.

ويحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، علماً بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبري القبة إعتباراً من يوم السبت الموافق 22 / 8 / 2020.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع ( www.mod.gov.eg ).

وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة 9 صباحاً حتى 2 مساءً عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم ( 2617788 / 02) .