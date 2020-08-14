شديد الحرارة والعظمى تصل لـ41.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
كتب- أسامة علي:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، ويكون لطيف شمالا معتدل جنوبا ليلا.
كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة الخفيفة صباحا على شمال البلاد وخاصة الطرق الزراعية، وتكون الرياح معتدلة على معظم المناطق تنشط على جنوب سيناء.
وحول درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحري 36، والسواحل الشمالية 31، وشمال الصعيد 37، وجنوب الصعيد 41.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
96108
عدد المصابين
-
56890
عدد المتعافين
-
5107
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
20737697
عدد المصابين
-
12895242
عدد المتعافين
-
751887
عدد الوفيات
إعلان