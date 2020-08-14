غدا.. آخر فرصة لدفع رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء.. وتوقعات بمد المهلة

كتب- محمد نصار:

تنتهي غدا السبت المدة التي حددتها وزارة التنمية المحلية لمخالفي البناء لدفع مبالغ جدية التصالح في المخالفات الخاصة بهم بنسبة 25% من إجمالي قيمة المخالفة وذلك بالنسبة لم تقدم بطلبات تصالح من قبل أو من يتقدم بطلبات تصالح خلال الأيام المقبلة.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر كتابًا دوريًا تم تعميمه على المحافظات بشأن مبالغ جدية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لراغبي التصالح ينتهي العمل به 15 أغسطس الجاري.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه عقب انتهاء مدة هذا الكتاب الدوري منتصف أغسطس ستبحث الوزارة الوضع، ومن الممكن أن يصدر كتاب دوري جديد بخصوص هذا الشأن.

وتنتهي المهلة الممنوحة للمخالفين للتقدم بطلب تصالح على المخالفات الخاصة بهم في 30 أغسطس المقبل، ويحق لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر وذلك وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ورئيس لجنة الرد على استفسارات المواطنين والجهات الإدارية واللجان المشكلة حول قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إنه من المحتمل أن يصدر رئيس مجلس الوزراء يوم السبت المقبل 15 أغسطس، قرارا بمد مهلة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتي تنتهي يوم 15 أغسطس الجاري.

وأضافت: "يوجد قرار مهم جدا بخصوص ما أثاره النواب على مدار اليوم عن مد مدة جدية التصالح في مخالفات البناء، وكل هذه الأمور رفعناها لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وقام بدوره برفعها لمجلس الوزراء في جلسته الماضية، ويوم السبت المقبل، رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته نأمل أنه سيتخذ قرارا بشأنها".

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