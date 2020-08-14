كورونا في 24 ساعة| زيادة طفيفة في الإصابات ولقاح بسعر 64 جنيه وحقيقة مرعبة عن الفيروس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 989 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56890 حالة.

وأعلنت الحكومة المكسيكية، أمس الخميس، انتاج لقاحا محتملا لفيروس كورونا، طورته جامعة أكسفورد في المكسيك إذا نجحت التجارب المتقدمة عليه، وحصل على موافقة رقابية.

وظل انتشار فيروس كورونا المستجد لغزا يحير العلماء لما له من آثار دمار باتت معالمها واضحة على الصحة والحياة العامة وشكلت تحديا للعالم برمته. الآن علماء أمريكيون يؤكدون أن فيروس كورونا ينتقل عبر الهباء الجوي "الإيروسول".

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