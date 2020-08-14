أكثر الكلمات إنتشاراً

تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

اليوم.. مصر للطيران تسير 39 رحلة جوية تقل 3400 راكب

04:30 ص الجمعة 14 أغسطس 2020
اليوم.. مصر للطيران تسير 39 رحلة جوية تقل 3400 راكب

أرشيفية

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير 39 رحلة جوية اليوم الجمعة، بمعدل رحلة واحدة لكل من: امستردام، اثينا، بودابست، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، لندن، ميونخ، برلين، ڤيينا، اسطنبول، لارنكا، چوبا، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، بغداد، أربيل، ورحلتين جويتين إلى كل من دبي وأبوظبي وميلانو، ورحلة استثنائية إلى كل من: الرياض، دوالا، موسكو، ورحلتين إلى جدة.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه توجد 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ ورحلة داخلية إلى الغردقة والأقصر ورحلات الشحن الجوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3400 راكب.

شركة مصر للطيران رحلات جوية امستردام بودابست

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96108

    عدد المصابين

  • 56890

    عدد المتعافين

  • 5107

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20737697

    عدد المصابين

  • 12895242

    عدد المتعافين

  • 751887

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان