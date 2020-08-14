لأول مرة.. الزراعة: 40 مليون جنيه إيردات مشروع "غرب غرب المنيا"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أيمن عبدالعال، مدير مشروع "غرب غرب المنيا" التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه رغم التحديات الكبرى التي تواجه المشروع إلا أنه حقق إيرادت بلغت 40 مليون جنيه، بفارق 20 مليون جنيه عن العام الماضي، مشيرا إلى أن محصول البنجر تخطي الـ60 ألف طن.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، أن المشروع يواجه تحديات الصحراء والتكاليف المرتفعة، إلا أن الإدارة تغلبت علي هذه التكاليف المرتفعة بالتوسع في الإنتاجية والالتزم بمواعيد الزراعة الصحيحة وموعد الحصاد، لافتا إلي أن المشروع يعد فرصة واعدة للاستثمار.

ولفت مدير المشروع، إلى أن العام القادم سيشهد تضاعف إنتاجية البنجر من 60 ألف طن لـ100 ألف طبقا للخطة الموضوعة.

وأشار عبدالعال، إلى أن بنجر غرب المنيا يتميز بارتفاع نسبة السكر بـ23% مقارنة بالأراضي القديمة التي لا تتخطى الـ17%؛ مما يدفع كبريات شركات السكر للتعاقد على محصول المشروع.

وقررت وزارة الزراعة، زراعة محصول البنجر في سبتمبر 2019 بمساحة تقترب من 3الاف فدان والحصاد كان في أبريل الماضي .

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة دشنت المشروع في عام 2016، ونجحت في أول زراعة مساحات كبري في عام 2018 لمحصولي البنجر والقمح.