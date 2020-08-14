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صندوق التنمية الثقافية يفتح باب التقدم لدفعة جديدة من "بيت جميل"

01:25 ص الجمعة 14 أغسطس 2020
صندوق التنمية الثقافية يفتح باب التقدم لدفعة جديدة من "بيت جميل"

صندوق التنمية الثقافي

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية عن تلقي طلبات الالتحاق بالدفعة الـ12 من برنامج "بيت جميل" الذي يشرف عليه قطاع الصندوق بالاشتراك مع مدرسة الأمير تشارلز البريطانية للفنون التقليدية، وينفذه كمنحة لمدة عامين دراسيين للمصريين من جميع الأعمار لتعلم الحرف والفنون التقليدية.

وبحسب بيان صحفي، سيكون التقدم للحصول على المنحة خلال الفترة من 15 وحتى 27 سبتمبر المقبل عن طريق سحب الاستمارة من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط أو مقر صندوق التنمية الثقافية بساحة الأوبرا.

ويقوم بالتدريس في البرنامج نخبة متميزة من خبراء الفنون التراثية والتصميمات من المصريين والأجانب، ويهدف لتخريج المصمم المنفذ لتلك الفنون من خلال دراسة: مهارات الرسم، المنظور والرسم الحر والدراسات اللونية، حرفة الجبس والزجاج المعشق، الخزف، حرفة أعمال الخشب القشرة، أعمال المعادن (تفريغ النحاس) وتقنياتها المختلفة ومنحة دبلومة خاصة في تعلم تلك الحرف.

صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية 1

صندوق التنمية الثقافي برنامج بيت جميل الفنون التقليدية

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