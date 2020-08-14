وزيرة الثقافة عن سمير الإسكندراني: مصر فقدت أحد أبطالها وفنانيها المميزين

كتبت- منى الموجي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان الكبير سمير الإسكندراني، الذي غيبه الموت مساء اليوم الخميس 13 أغسطس عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقالت في بيان صحفي إن مصر فقدت أحد أبطالها الذين تفخر بهم وتبقى انجازاتهم علاماتا مضيئة في السجلات الوطنية، مشيرة إلى بصمته المتفردة والمميزة في عالم الغناء وأعماله التي ستبقى خالدة في تاريخ الإبداع، ودعت الله أن يتغمد الفقيد برحمته وتوجهت بالعزاء لأسرته ومحبيه.

يُذكر أن سمير الإسكندراني مطرب، ولد في حي الغورية عام 1938، التحق بكلية الفنون الجميلة ودرس اللغة الإيطالية وحرص على تعلمها، دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، حيث استكمل دراسته وعمل بالرسم والموسيقى، وهناك جذب انتباه شاب يهودى من أصل مصري عمل على تجنيده لجمع المعلومات من داخل مصر مقابل راتب كبير فوافق ظاهريًا وتدرب على التجسس والتراسل عن طريق الحبر السرّي واللاسلكي، وبمجرد عودته إلى مصر قام بإبلاغ المخابرات المصرية، وأصر على لقاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر شخصيًا، ليروي له الأحداث ويتأكد بنفسه من سير الأمور في الاتجاه الصحيح، وقابله بالفعل، وتم الاتفاق على أن يستمر بلعب دور جاسوس إسرائيل داخل مصر وتمكن خلال هذه الفترة من الكشف عن عدد من الخطط التجسسية والمخابراتية داخل مصر، كما كشف عن أعضاء شبكة تجسسية كاملة، قدم في مشواره عددًا من الأغاني الوطنية والعاطفية والخفيفة وكذلك عدة أغاني بلغات أجنبية.