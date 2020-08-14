"الكرنك" و"آيركايرو" يوقعان بروتوكول تعاون لجذب السياحة

كتب- محمد عبيد:

وقع قطاع السياحة بمصر للطيران "الكرنك" وشركة "آيركايرو" بروتوكول تعاون تسويقي يتيح لمكاتب "الكرنك للسياحة" حجز وبيع تذاكر الطيران على متن رحلات وشبكة خطوط "آيركايرو" من خلال فروع مكاتب الكرنك للسياحة بمدينة نصر، وقصر النيل، وشرم الشيخ، والغردقة، وأسوان، والإسكندرية، وفندق لوباساج المطار.

شهد توقيع البروتوكول حسين شريف، رئيس شركة "آيركايرو"، وقام بالتوقيع من جانب "الكرنك" يوسف جاد، رئيس قطاع "الكرنك" للسياحة، ومن جانب "آير كايرو" صلاح قدري المدير العام التجاري للشركة وبحضور قيادات من الجانبين.

جاء البروتوكول في إطار السياسة التنسيقية التي تنتهجها مصر للطيران لدفع التعاون بين شركاتها وللعمل على جذب السياحة الخارجية والداخلية لمناطق الجذب السياحي والمزارات السياحية المصرية العريقة.

يذكر أن هذا التعاون ليس الأول بين الشركتين بل تجمعهم علاقة طيبة على مدار سنوات عديدة تحت مظلة مصر للطيران، والتي تمتلك 60% من شركة "آيركايرو"، والهدف المشترك بينهما هو تقديم أفضل ما لديهما لعملائهم.

كما يأتي هذا التعاون امتدادا لمشروع تكامل الشبكات مع شركة مصرللطيران للخطوط الجوية الموقع في أبريل الماضي.​