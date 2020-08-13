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برلماني: رؤية السيسي الاقتصادية قبل كورونا أنقذت مصر من الإفلاس

11:52 م الخميس 13 أغسطس 2020
برلماني: رؤية السيسي الاقتصادية قبل كورونا أنقذت مصر من الإفلاس

النائب أحمد حلمي الشريف

كتب- مصراوي:

أشاد النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، بتصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية التي أكد فيها أن قدرة القيادة السياسية على اتخاذ قرارات جرئية، هو ما ساعد مصر على تخطي الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الفترة الماضية.

وقال الشريف، في بيان، إن الشعب المصري كان مستعدًا لتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أزمة كورونا القاسية على عكس الظروف الاقتصادية عام 2008.

وأضاف: وزير المالية كان واضحا وحاسما عندما أكد أن فترة كورونا أثبتت للعالم بأكمله أن اقتصاد مصر لم ينهار وأن عجز الموازنة العامة للدولة العام الماضي وصل إلى 8.2%، ووصل هذا العام 7.8% وأنه لولا وجود كورونا لكانت وصلت إلى 7.2%.

ووجه النائب أحمد حلمي الشريف، تحية قلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرارات الإصلاح الاقتصادي التي أنقذت مصر من شبح الإفلاس مؤكدا أنه لولا هذه الإصلاحات الناجحة لكانت مصر واجهت صعوبات وأزمات طاحنة خلال مواجهتها الشاملة والناجحة أيضا مع فيروس كورونا.

أحمد حلمي الشريف السيسي ائتلاف دعم مصر محمد معيط الهيئة البرلمانية وزير المالية فيروس كورونا

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