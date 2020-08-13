كيف بدت زخات شهب البرشاويات في سماء مصر؟ (صور)

شهدت سماء مصر، منتصف ليل الثلاثاء الماضي وحتى قبيل شروق الشمس صباح الأربعاء، زخات شهب، بلغ معدل متوسط الواحدة 60 شهابا في الساعة، في حين بلغت عام 2011 معدل 120 شهابا في الساعة.

وينشر مصراوي مجموعة صور مهداة من عمرو عبدالوهاب، رئيس جمعية الدكتور مصطفى محمود الفلكية، والتي توضح ظهور زخات الشهب.

حالة القمر : التربيع الأخير

بدأ الرصد بعد منتصف الليل في اتجاه الشمال الشرقي، ويمكن استعمال برنامج google sky map على الموبايل للبحث على كوكبة برشاوس والتي تظهؤ فيها زخة الشهب.

زخة شهب البرشاويات

تقطع الأرض في كل عام رحلة حول الشمس في مدار بيضاوي مرة كل 365 يوما وربع تقريباً، كذلك المذنبات (أجرام سماوية غير منتظمة الشكل، تتكون من مجموعة من الكتل الجليدية، والصخور، والغازات) تقطع دورة أيضاَ حول الشمس في مدة زمنية بتختلف طبقا لمدار المذنب حول الشمس.



مذنب "سويفت - تتل"

واحد من المذنبات التي تقطع دورة حول الشمس مرة كل 133 سنة، وأثناء دورته حول الشمس يتقاطع مداره مع مدار الأرض فيدخل الغلاف الجوي للأرض بقايا هذا المذنب Swift-Tuttle بسرعة تقدر بـ59 كم في الثانية الواحدة ونتيجة لاحتكاكه مع الغلاف الجوي للأرض يحترق على ارتفاعات تصل من 70 إلى 100 كم فوق سطح الأرض، وينتج عنه وميض من الضوء يمكن رصده في السماء بالعين المجردة دون الحاجة للتليسكوبات.

والشهب عبارة عن جسيمات صغيرة سابحة في الفضاء لا يزيد حجمها عن حجم حبة الحمص، بل معظمها مثل حبيبات التراب، وعند اقتراب الأرض من هذه الجسيمات تؤثر الجاذبية الأرضية عليها مما يؤدي إلى دخولها الغلاف الجوي بسرعات كبيرة وتحترق.