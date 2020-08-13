الجيزة: انتشال سيارة سقطت بترعة البراجيل ونقل 3 مصابين لمستشفى أوسيم

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، انتشال سيارة سقطت في ترعة البراجيل أمام مصنع الجبنة، بمدينة أوسيم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أوسيم.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم، إن اللواء محمد عبدالحميد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، توجه فور علمه بسقوط السيارة، إلى موقع الحادث بصحبة رجال الوحدة المحلية بالبراجيل بقيادة رئيس الوحدة.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه تم نقل المصابين لمستشفى أوسيم وعددهم ثلاثة أشخاص وتم رفع وانتشال السيارة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة المتابعة اليومية للحالة العامة بالمراكز والأحياء.