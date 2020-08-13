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عقب المراجعة الدورية.. تجديد منح المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية شهادة "الأيزو"

10:50 م الخميس 13 أغسطس 2020
عقب المراجعة الدورية.. تجديد منح المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية شهادة "الأيزو"

تجديد منح المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية شهاد

كتب- مصراوي:

اجتاز المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المراجعة الدورية الأولى لتجديد المواصفة القياسية العالمية (2015 : 9001 ISO) والخاصة بالجودة.

ويقضي نظام منح شهادة "الأيزو" بإعادة تقييم المؤسسات التي تحصل على الشهادة بشكلٍ سنوي، للتأكد من التزامها بتطبيق سياسة الجودة، وفقًا للمعايير المقررة من قبل الهيئة المانحة.

وتمت أعمال المراجعة من قبل الدكتور عصمت دوس، المسؤول الإقليمي للهيئة المانحة لشهادة الاعتماد والجودة Centirior بالشرق الأوسط.

كان المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حصل في مارس ٢٠١٦ على شهادة الأيزو (Iso 9001: 2008) والخاصة برضاء العملاء، كأول مؤسسة مسيحية في مصر تحصل وقتها على هذه الشهادة الدولية المهمة، فيما حصل المركز أيضا على شهادة "الأيزو" الخاصة بإدارة الأزمات (Iso 9001: 2015) فى يناير ٢٠١٩.

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الكنيسة الأرثوذكسية شهادة الأيزو

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