"السلع التموينية" تتعاقد على 415 ألف طن قمح روسي

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها على 415 ألف طن قمح مستورد روسي شحن من 1 لـ10 أكتوبر 2020.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في ضوء تعزيزها للإحتياطي الاستراتيجي من القمح.