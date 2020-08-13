"السلع التموينية" تتعاقد على 415 ألف طن قمح روسي
08:56 م الخميس 13 أغسطس 2020
كتب- محمد سامي:
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها على 415 ألف طن قمح مستورد روسي شحن من 1 لـ10 أكتوبر 2020.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في ضوء تعزيزها للإحتياطي الاستراتيجي من القمح.
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