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"السلع التموينية" تتعاقد على 415 ألف طن قمح روسي

08:56 م الخميس 13 أغسطس 2020
"السلع التموينية" تتعاقد على 415 ألف طن قمح روسي

قمح روسي

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها على 415 ألف طن قمح مستورد روسي شحن من 1 لـ10 أكتوبر 2020.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في ضوء تعزيزها للإحتياطي الاستراتيجي من القمح.

قمح روسي السلع التموينية الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين

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