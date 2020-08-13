كورونا في مصر: المنحنى يبدأ التسطح والحالات النشطة تنخفض 20 ألفا (تفاعلي)

كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

بدأ منحنى إصابات كورونا في مصر في التسطح، مع تقلص معدل الإصابات اليومي واستقراره تحت المائتي حالة منذ 2 أغسطس الجاري، فيما انخفض إجمالي الحالات النشطة بشكل حاد مع ارتفاع معدل التعافي اليومي واستقراره فوق الألف حالة شفاء لليوم السادس عشر على التوالي.

وسجل إجمالي الحالات النشطة أمس الأربعاء 12 أغسطس 34915، مقارنة بـ55230 والتي سجلها في ذروته يوم 22 يوليو الفائت، بانخفاض حاد يقدر بـ20315 حالة.

وهبطت نسبة المعدل الإجمالي للحالات النشطة في مقابل المعدل الإجمالي للإصابات لتصل إلى 36.4%..

وجاء تقلص عدد الحالات النشطة مدعوما بالارتفاع الكبير في معدل التعافي اليومي، ووصل إجمالي حالات التعافي حتى أمس الأربعاء 12 أغسطس 55901 حالة شفاء من فيروس كوفيد-19، من إجمالي 95963 حالة ثبت إيجابية إصابتها في مصر منذ ظهور الوباء في فبراير الماضي.

وارتفعت نسبة التعافي في مصر لتصل إلى 58.2%، بعد أن كانت 38.6% فقط نهاية الشهر الماضي. ويتوقع الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، استمرار ارتفاع نسبة التعافي خلال الفترة المقبلة، وبرر ذلك قائلا: "البروتوكول العلاجي في الحالات البسيطة والمتوسطة والشديدة في منتهى القوة، وبدأنا مراجعة أنفسنا ونرصد الحالات الشديدة مبكرًا وساهم ذلك في تقليل نسبة الوفيات".

وعاد معدل الإصابات اليومي للهبوط أمس الأربعاء، بعد أسبوع من الارتفاع الطفيف عن أقل حصيلة يومية هذا الشهر، والتي سجلت يوم 4 أغسطس وهي 112 حالة.

وأعلنت الصحة تسجيل 129 حالة إصابة أمس الأربعاء، بانخفاض قدره 39 حالة عن أمس الأول.

وأدى الانخفاض الحاد في معدل الإصابات اليومية، في بدء تسطح منحنى الإصابات منذ يوم 4 أغسطس حينما سجل المؤشر أقل حصيلة إصابات منذ أشهر وهي 112 حالة إصابة، وذلك بعد يومين فقط من الانخفاض تحت المائتي إصابة يوميا.

ورغم استمرار انخفاض معدل الوفيات اليومي، وتسجيل مصر 26 حالة وفاة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، إلا أن المعدل الإجمالي للوفيات حافظ على ارتفاعه التدريجي في مقابل المعدل الإجمالي للإصابات ليصل إلى 5.2% بعد أن كان 5% قبل يوم من بداية الشهر الجاري.