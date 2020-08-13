1200 جنيه للمصريين.. ننشر أسعار الغرف الفندقية بالإسكندرية والساحل ومطروح

كتب- يوسف عفيفي:

كشف أنطوان غزال، رئيس غرفة المنشآت الفندقية الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، عن أسعار الغرف الفندقية خلال الإجازة الصيفية، موضحا أن هناك نحو 75 فندقا جاهزين لاستقبال الزائرين.

وقال غزال، لمصراوي، الخميس، إن أسعار الغرف الفندقية في المناطق المذكورة أعلاه للمصريين تبلغ حوالي 1200 جنيه للغرفة الواحدة لفنادق 3 نجوم و3 آلاف للغرفة الواحدة في فنادق 4 نجوم و5 آلاف و10 آلاف للغرفة الواحدة في فنادق 5 نجوم، وذلك حسب الخدمة المقدمة للنزلاء، وقد تتفاوت من مكان لآخر عكس أسعار البحر الأحمر.

وأوضح أن عدد الفنادق الجاهزة لاستقبال الزائرين يبلغ حوالي 45 فندقا في محافظة مطروح، وفي الساحل الشمالي ومنطقة سيوة حوالي 30 فندقا ما بين صغيرة وكبيرة، كون الساحل منطقة تضم فنادق كبيرة ويصل عدد الغرف في بعضها لـ500 غرفة فندقية.

وأكد غزال، جاهزية الفنادق لاستقبال الزائرين لقضاء الإجازة الصيفية، وتزايد الطلب عليها بالتزامن عودة التشغيل وانحصار فيروس كورونا، موضحا أن الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح وسيوة والبحيرة، من أكثر المناطق التزاما بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة حفاظا على الصحة العامة.

وتابع: الإشغال السياحي "مش وحش" هذا العام كونه عاما استثنائيا بسبب كورونا، والإشغالات لا تزيد عن 50% كما قررت الدولة، والجميع يحاول الوصول لهذه النسبة بقدر الإمكان.

وأشار إلى أن نسب الإشغالات حاليا ما بين 25- 40% على مستوى المنطقة كلها إلى حد ما، وأسعار الغرف الفندقية بالتزامن مع الإجازة الصيفية خاصةً طلاب المرحلة الثانوية حاليا تتفاوت بطريقة غريبة فكل فندق يعرض أسعاره والجميع يعمل.

وأكد: أسعار الساحل مرتفعة نتيجة ارتفاع المصروفات بشكل عام كما أن الفنادق تعمل لمدة شهرين فقط في العام بعكس القاهرة والبحر الأحمر.

كما أشار إلى أن الإسكندرية تضم حوالي 42 فندقا، فيما تضم منطقة الساحل الشمالي ومطروح 25 فندقا وحصلوا على شهادة السلامة الصحية وتعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق التزاما بالضوابط والإجراءات الصحية والاحترازية.

وأعرب عن أمله، في أن يقبل الجميع على قضاء إجازاتهم بالساحل ومطروح وامتداد الموسم الصيفي لتشغيل السياحة الداخلية.