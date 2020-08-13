برلماني: نجاح انتخابات الشيوخ رصاصة في قلب قوى الشر والإرهاب

كتب- مصراوي:

قال محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، إن نجاح انتخابات مجلس الشيوخ بمثابة رصاصة في قلب قوى الشر والضلال والإرهاب من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وكل الأنظمة والدول الداعمة لها وفي مقدمتها قطر وتركيا.

وأضاف الحناوي، في بيان، اليوم، أن الإعلام الكاذب للجماعة الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب حاولوا التشكيك في جدوى وأهمية مجلس الشيوخ وأطلقوا دعوات مضللة لمقاطعة الانتخابات.

وتابع: لكن رد الشعب المصري العظيم كان قويا وحاسما بالمشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات، مؤكدا أن مجلس الشيوخ هو بيت الحكمة ويعاون مجلس النواب في التشريع كما يعاون القيادة السياسية في اتخاذ القرارات.

وأعرب النائب محمد الحناوي، عن ثقته التامة في أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيختار 100 من أصحاب الكفاءات والخبرات رفيعة المستوى لتعيينهم في مجلس الشيوخ بضوابط محددة وليس بشكل عشوائي، مشيدا بالدفع بطاقات شبابية في القائمة الوطنية من أجل مصر على عكس ما يتردد على أن المجلس مقتصر على كبار السن فقط.​