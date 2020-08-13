أكثر الكلمات إنتشاراً

تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

برلماني: نجاح انتخابات الشيوخ رصاصة في قلب قوى الشر والإرهاب

07:15 م الخميس 13 أغسطس 2020
برلماني: نجاح انتخابات الشيوخ رصاصة في قلب قوى الشر والإرهاب

محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قال محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، إن نجاح انتخابات مجلس الشيوخ بمثابة رصاصة في قلب قوى الشر والضلال والإرهاب من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وكل الأنظمة والدول الداعمة لها وفي مقدمتها قطر وتركيا.

وأضاف الحناوي، في بيان، اليوم، أن الإعلام الكاذب للجماعة الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب حاولوا التشكيك في جدوى وأهمية مجلس الشيوخ وأطلقوا دعوات مضللة لمقاطعة الانتخابات.

وتابع: لكن رد الشعب المصري العظيم كان قويا وحاسما بالمشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات، مؤكدا أن مجلس الشيوخ هو بيت الحكمة ويعاون مجلس النواب في التشريع كما يعاون القيادة السياسية في اتخاذ القرارات.

وأعرب النائب محمد الحناوي، عن ثقته التامة في أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيختار 100 من أصحاب الكفاءات والخبرات رفيعة المستوى لتعيينهم في مجلس الشيوخ بضوابط محددة وليس بشكل عشوائي، مشيدا بالدفع بطاقات شبابية في القائمة الوطنية من أجل مصر على عكس ما يتردد على أن المجلس مقتصر على كبار السن فقط.​

محمد هاني الحناوي مجلس النواب الإخوان الإرهابية الإرهاب انتخابات الشيوخ تركيا التيارات الإرهابية

الخبر التالى:

لأعمال الصيانة.. الجيزة: غلق جزئي لنفق النهضة لمدة 3 أيام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95963

    عدد المصابين

  • 55901

    عدد المتعافين

  • 5085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20445252

    عدد المصابين

  • 12639021

    عدد المتعافين

  • 745229

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اتفاق أبراهام.. تطبيع الإمارات وإسرائيل (تغطية خاصة)