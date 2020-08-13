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الرئيس يتابع منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر

06:43 م الخميس 13 أغسطس 2020
الرئيس يتابع منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر

اجتماع الرئيس السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر.

ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية.

وشهد الاجتماع استعراض عدة محاور تنفيذية خاصة بمشروعات الحديد والصلب، إلى جانب جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي ألسيسي صناعة الحديد والصلب الحديد والصلب مصطفى مدبولي

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