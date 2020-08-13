السيسي يثمن اتفاق الإمارات بشأن إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وأضاف السيسي، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: كما تابعت اتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وثمن الرئيس السيسي، جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار للمنطقة.
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