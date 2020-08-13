أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

الأحد المقبل.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية

04:56 م الخميس 13 أغسطس 2020
الأحد المقبل.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية

عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب- مصراوي:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أغسطس ٢٠٢٠، الأحد القادم الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٠.

وأكدت الهيئة على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية في إجراءات صرف البدل فور وصوله.

المؤسسات الصحفية الصحف القومية بدل التكنولوجيا الوطنية للصحافة

الخبر التالى:

"القومي للترجمة" يعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95963

    عدد المصابين

  • 55901

    عدد المتعافين

  • 5085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20445252

    عدد المصابين

  • 12639021

    عدد المتعافين

  • 745229

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:برقم الجلوس أو الرقم القومي.. نتيجة الثانوية الأزهرية "ظهرت الآن"