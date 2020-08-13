الأحد المقبل.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية
04:56 م الخميس 13 أغسطس 2020
كتب- مصراوي:
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أغسطس ٢٠٢٠، الأحد القادم الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٠.
وأكدت الهيئة على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية في إجراءات صرف البدل فور وصوله.
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