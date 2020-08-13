١٠ جنيهات للتذكرة.. النقل العام بالقاهرة تستعد لتشغيل ٣ خطوط مكيفة الهواء "قائمة بالمحطات"

كتب- محمد نصار:

تستعد هيئة النقل العام بالقاهرة لتشغيل 3 خطوط أتوبيس مكيف الهواء ويعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة بسعر 5 جنيهات لنصف المسافة و 10 جنيهات للرحلة كاملة.

وتشمل الخطوط الجديدة "النزهة الجديدة - الجامعة الأمريكية"، ومساكن بيتشو – كورنيش النيل – المنيل – بولاق الدكرور"، و"الأميرية – المطرية – عباس العقاد – الجامعة الأمريكية"، وكلها مكيفة وسعر التذكرة بها 5 جنيهات لنصف الخط و10 جنيهات للرحلة كاملة أو أزيد من نصف الخط.



وأوضح اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، أن الخط الأول يحمل رقم 358 ويبدأ من "محطة مساكن بيتشو – شارع زهراء المعادي – طريق المعادي – نفق زهراء المعادي – شارع 306 – شارع السعودية – شارع الجزائر – ميدان العرب – شارع 77 – كوبري شمال المعادي – شارع كورنيش النيل – شارع الروضة – شارع المنيل – شارع السراي – كوبري الجامعة – جامعة القاهرة – شارع الدقي – شارع التحرير – شارع السودان – محطة بولاق الدكرور".

ويحمل الخط الثانى رقم 354 ويبدأ من "محطة الأميرية – شارع السواح – شارع المطرية – ميدان المطرية – شارع الحكم – شارع أبو بكر الصديق- شارع النزهة – ميدان السبع عمارات – ميدان الساعة – عباس العقاد – شارع مصطفى النحاس- التبة – شارع متولي الشعراوي - الحي العاشر – زهراء مدينة نصر- الطريق الدائري – كوبري المشير – شارع التسعين – الجامعة الأمريكية".

كما يبدأ الخط الثالث من "النزهة الجديدة - شارع جسر السويس - الألف مسكن -شارع فريد سميكة - ميدان الحجاز -شارع النزهة - ميدان السبع عمارات - شارع عمر بن الخطاب - شارع الثورة - طريق القاهرة السويس - عزبة الهجانة - الطريق الدائري - زهراء مدينة نصر - كوبري المشير - شارع التسعين -ينتهي بالجامعة الأمريكية"، ويعود في نفس المسار.