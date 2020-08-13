أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يستقبل رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني

12:25 م الخميس 13 أغسطس 2020
الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يستقبل رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يستقبل رئيس مجلس ا

كتب - مصراوي:

استقبل المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، بمقر الهيئة المهندس ابراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، وكلاً من رئيس جمعية الأعمال اليابانية JBA، وممثل مجلس الأعمال الياباني المصري والمدير العام لشركة تويوتا تسوشو اليابانية بالقاهرة، ورئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي بالقاهرة JICA، والمدير التنفيذي لمنظمة اليابان للتجارة الخارجية بمصر JETRO، وممثل سفارة اليابان بالقاهرة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة موقف الشركات اليابانية العاملة في مصر، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري، كما يتزامن هذا الاجتماع مع الإعداد لعقد اجتماع اللجنة المصرية اليابانية المشتركة للاستثمار التي تم الإعلان عن تأسيسها ضمن فعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو حول التنمية في أفريقيا (التيكاد) باليابان.

وأكد عبد الوهاب أهمية التعاون مع مجلس الأعمال المصري الياباني بما يخدم الاستثمارات اليابانية الحالية والمحتملة في مصر، بينما أشاد الجانب الياباني بدور هيئة الاستثمار في تيسير كافة السبل لدعم الشركات اليابانية، وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات اليابانية.

وفي سياق متصل، تبادل الجانبان وجهات النظر حول آلية عمل اللجنة المصرية اليابانية المشتركة لتشجيع الاستثمار، تمهيداً لتفعيل وتنظيم أعمالها ودخولها حيز التنفيذ.

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يستقبل رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني (2)

الهيئة العامة للاستثمار مجلس الأعمال المصري الياباني محمد عبدالوهاب

الخبر التالى:

الحكومة: 611 ألف طلب تصالح حتى الآن.. وتحصيل 2٫2 مليار جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95963

    عدد المصابين

  • 55901

    عدد المتعافين

  • 5085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20445252

    عدد المصابين

  • 12639021

    عدد المتعافين

  • 745229

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تواصل الهبوط.. والجرام يخسر 5 جنيهات