وزيرة الهجرة تهنئ المصري محمد بدر لفوزه بمنصب سيناتور بمجلس جامعة ماكروميديا

كتب- أسامة علي:

توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى الدكتور محمد بدر عميد كلية الإعلام بمدينة ميونخ الألمانية، وذلك لفوزه بمنصب سيناتور بالمجلس الرئاسى لجامعة ماكروميديا للعلوم التطبيقية بمدينة ميونيخ الألمانية، ليصبح أول مصرى فى ألمانيا يحظى بهذا المنصب.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بالكفاءات المصرية الشابة فى الخارج وحجم الإضافة التي يقدمونها لمختلف الأماكن والمجالات التى يعملون بها، مشيرة إلى أن الشباب هم ثروة الوطن بالخارج والداخل وكفاءتهم دائمًا ما تكون السبيل لهم لتقدم الصفوف الأولى.

وأكدت وزيرة الهجرة، في بيان اليوم الخميس، اعتزازها بكل ما يحققه المصريون فى الخارج من إنجازات ونجاحات تعكس مدى تأثيرهم في المجتمعات التي يعيشون بها وقدرتهم على تصدر المشهد الدولي، حيث إن الدكتور محمد بدر فاز بهذا المنصب بعد انتخابات شارك بها أكثر من 100 بروفيسور وأستاذ أكاديمي على مستوى ألمانيا، طبقا للقوانين الألمانية.

ويعد الدكتور محمد بدر، ابن مدينة الإسكندرية، أصغر مغترب في ألمانيا يتقلد منصب أفضل أستاذ جامعي في ألمانيا لعام ٢٠١٧، بعد منافسة شرسة مع ٧٢ أستاذًا ألمانيًا، وكانت قد تمت ترقيته لمنصب عميد ليرأس أكاديميًا كليات إدارة الأعمال والفنون الإبداعية والدراسات العليا، بالإضافة إلى كلية الإعلام.

وتجدر الإشارة إلى قيام بدر أيضًا بإنشاء برامج الإعلام المشتركة بين جامعتي ويست مينيستر في لندن وماكروميديا في ميونيخ، كما يرجع له الفضل في إثراء التعاون العلمي والثقافي في مجال الإعلام ومجالات أخرى بين الجامعتين العريقتين.​