اليوم.. مصر للطيران تسير 28 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب

كتب- مصراوي:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، رحلاتها إلى 28 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3 آلاف راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، تورونتو، جوانزو، بغداد، بيروت)، ورحلتين جويتين إلى دبي وأبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من (مسقط، الرياض، الدمام، جدة، القصيم)، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة -كل مدينة رحلتين- ورحلة داخلية واحدة إلى الاقصر، ورحلات الشحن الجوي لتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3 آلاف راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.