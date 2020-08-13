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مايا مرسي تشيد بمشاركة المرأة في انتخابات الشيوخ

01:30 ص الخميس 13 أغسطس 2020
مايا مرسي تشيد بمشاركة المرأة في انتخابات الشيوخ

الدكتورة مايا مرسي

كتب- مصراوي:

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بما شهدته انتخابات مجلس الشيوخ 2020 من مشاركة قوية للمرأة المصرية بجميع محافظات الجمهورية منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت على مدار اليوم وأمس.

وقالت مايا مرسى: "المرأة المصرية كانت على عهدها مع الوطن وتوجت الانتخابات بمشاركتها القوية، متحدية حرارة الجو المرتفعة، وجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وأدت واجبها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس، ولن ننسى المشاركة المتميزة للسيدات كبار السن وذوي الإعاقة".

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن مشاركة المرأة المصرية في هذه الانتخابات ستضاف إلى سجل المشاركة المشرفة لها بجميع الاستحقاقات الدستورية السابقة التي شرفت مصر وأبهرت العالم.

وأكدت: مصر هي الكسبانة في الانتخابات بالصورة المشرفة التي ظهرت بها أمام العالم، مثمنة الجهود المتميزة للهيئة الوطنية للانتخابات التي أظهرت الانتخابات بهذه الصورة المشرفة.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة انتخابات الشيوخ

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