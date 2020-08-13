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"الوطنية للصحافة": التحقيق في نشر صورة غير موثوقة بشأن انتخابات الشيوخ بمواقع إلكترونية

01:00 ص الخميس 13 أغسطس 2020
"الوطنية للصحافة": التحقيق في نشر صورة غير موثوقة بشأن انتخابات الشيوخ بمواقع إلكترونية

عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب- مصراوي:

واصلت غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بمقر الهيئة الوطنية للصحافة أعمالها على مدار اليوم الأخير في الانتخابات، حيث تابعت اللجنة التغطية الصحفية لعملية التصويت سواء في الخارج أو الداخل.

وكانت الغرفة قد وضعت تقريرها النهائي عن العملية الانتخابية التي استمرت على مدار خمسة أيام، حيث بدأت اللجنة عملها من يوم السبت ٨ أغسطس بمتابعة مدى الالتزام بالصمت الانتخابي، كما حرصت الغرفة على التواصل مع الصحفيين والرد على أية استفسارات لتسهيل عملهم ومساعدتهم في حل أية مشكلات قد تواجههم.

وتواصلت الغرفة مع الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتنسيق معها لتوفير المعلومات اللازمة للصحفيين حول سير العملية الانتخابية بالخارج.

وأكد عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، أن انتخابات مجلس الشيوخ تأتي في إطار حرص الدولة على إرساء قواعد العدالة والديمقراطية وتحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية.

وأضاف أن غرفة المتابعة اكتشفت وقوع بعض البوابات الإلكترونية التابعة لعدد من المؤسسات الصحفية في خطأ مهني بنشر صورة غير موثوقة المصدر حيث وجهت الهيئة بالتحقيق مع المسئولين عن هذا الخطأ وإفادة الهيئة بنتائج التحقيقات بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

عبد الصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة التغطية الصحفية انتخابات الشيوخ

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