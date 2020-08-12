أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

من أبناء القطاع.. كنائس شرق السكة الحديد تكرم المتفوقين بالثانوية العامة

11:20 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
من أبناء القطاع.. كنائس شرق السكة الحديد تكرم المتفوقين بالثانوية العامة

كنائس شرق السكة الحديد تكرم المتفوقين بالثانوية ال

كتب- مصراوي:

كرم قطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، الحاصلين على مجموع 90% فأكثر من طلبة وطالبات الثانوية العامة من أبناء القطاع.

وعقد اللقاء بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرض الجنينة، وخلاله قام نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام للقطاع بتكريم المتفوقين.

المتفوقين بالثانوية العامة الثانوية العامة كنيسة الشهيد مارجرجس

الخبر التالى:

الأوقاف: تخصيص خطبة الجمعة بعد المقبلة للحديث عن مخاطر مخالفات البناء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95963

    عدد المصابين

  • 55901

    عدد المتعافين

  • 5085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20445252

    عدد المصابين

  • 12639021

    عدد المتعافين

  • 745229

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء