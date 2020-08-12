من أبناء القطاع.. كنائس شرق السكة الحديد تكرم المتفوقين بالثانوية العامة
11:20 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
كتب- مصراوي:
كرم قطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، الحاصلين على مجموع 90% فأكثر من طلبة وطالبات الثانوية العامة من أبناء القطاع.
وعقد اللقاء بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرض الجنينة، وخلاله قام نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام للقطاع بتكريم المتفوقين.
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