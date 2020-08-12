"قومي حقوق الإنسان" يرصد 4 مخالفات في ثاني أيام انتخابات الشيوخ

كتب- محمد نصار:

أصدرت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان -المركزية وفروعها بالمحافظات- تقريرها الختامي بشان متابعة اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والتي انتهت في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء وذلك ضمن الجولة الأولى من الانتخابات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية عدة تقارير من غرف العمليات الفرعية بمحافظات: أسوان، سوهاج ، أسيوط ، بني سويف، الفيوم ، القليوبية، الغربية ، كفرالشيخ ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، القاهرة، والجيزة.

وقالت الغرفة: على الرغم من قيام الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية وتوفير سبل الإتاحة إلا أنه تم رصد بعض الملاحظات التي لا تؤثر في مجمل سير العملية الانتخابية، ولكن من الضروري تداركها مستقبلاً، كما يلي:

- استمرار وجود الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين أمام اللجان وفي نطاق الحرم الانتخابي ببعض الدوائر.

- قيام أحد متابعي المجتمع المدني بالجيزة بتوجيه الناخبين للإدلاء بالصوت لصالح أحد المرشحين بمدرسة محمد محمود عبد العزيز بدائرة الطالبية بمحافظة الجيزة.

- تلاحظ أن الحيز المخصص خلف الساتر غير كافٍ للناخب للإدلاء بصوته ولضمان سرية الاقتراع نظرا لكبر حجم بطاقة الاقتراع الخاصة بالمقاعد الفردية.

- قيام بعض العاملين بإدارة الهرم التعليمية بمسيرة لدعوة الناخبين وحثهم على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

ورصد المجلس تزايدا ملحوظا في مشاركة المواطنين بالعملية الانتخابية خلال اليوم الثاني نظرا لمشاركة المرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وساهم في ذلك الدور الإعلامي الواضح في توعية وحث الناخبين على المشاركة في الشأن العام.