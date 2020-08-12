"المعاهد التعليمية" توقع بروتوكولا مع "صحة القاهرة" لإنشاء وتشغيل وحدات جراحة الأطفال

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، توقيع بروتوكولي تعاون مشترك مع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث وقع البروتوكول عن الهيئة الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة، وعن المديرية الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان بضرورة التكامل والتعاون المشترك بين مختلف قطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة.

وقالت الهيئة، في بيان، الأربعاء، إنه بموجب البروتوكول الأول تتولى الهيئة إنشاء وتشغيل وحدات جراحة الأطفال بمستشفيات المديرية بالقاهرة لما تملكه الهيئة من كوادر طبية ذو خبرات طويلة في هذا المجال وستكون أول الوحدات بمستشفى المنيرة العام ثم مستشفى التجمع الخامس ومستشفى شبرا العام، على أن تقوم الهيئة بتزويد الوحدات بالأطقم الطبية ذوي الخبرة من كوادرها لضمان تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى وتدريب الأطقم الطبية الموجودة بهذه الوحدات على جراحات الأطفال.

وتضمن البروتوكول الثاني التعاون في مجال التعليم الطبي المستمر تقوم الهيئة بموجبه عن طريق مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة بعقد دورات تدريبية ودبلومات مهنية داخل مستشفيات المديرية لتدريب الأطقم الطبية العاملة بهذه المستشفيات والمديريات والمستشفيات الأخرى في إطار الدور التدريبي والتعليمي الذي تقوم به الهيئة ووحداتها لما تتميز به من تواجد الكوادر الطبية ذوي الخبرات العالية وتجهيزات طبية على أعلى مستوى داخل وحداتها.