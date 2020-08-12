حملها رئيس المخابرات العامة.. السيسي يوجه رسالة لرئيس جنوب السودان
كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس سلفاكير، رئيس دولة جنوب السودان، أكد خلالها على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقل الرسالة اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، والذي توجه اليوم على رأس وفد مصري إلى دولة جنوب السودان موفدا من الرئيس السيسي في زيارة التقى خلالها الرئيس سلفاكير ونائبه الأول رياك مشار وعدد من المسئولين في جوبا.
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