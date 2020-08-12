رئيس المخابرات ووزيرة الصحة يفتتحان المركز الطبي المصري الجديد بجوبا

كتب- محمد نصار:

افتتح رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد برفقة عدد من المسئولين في دولة جنوب السودان المركز الطبي المصري الجديد بالعاصمة جوبا وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسئولين في شعب جنوب السودان الشقيق.

وبحثت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مع نظيرتها في دولة جنوب السودان اليزابيث أشواى، خلال زيارة الوفد المصري إلى جوبا، تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان في المجال الطبي.

وتعهدت وزيرة الصحة، خلال المباحثات التي عقدت في جوبا، بتقديم المزيد من الدعم الطبي لجنوب السودان خاصة في مجال مكافحة فيروس سي وفيروس بي وجائحة كورونا.

وقامت وزيرة الصحة ونظيرتها في جنوب السودان بجولة تفقدية لعدد من المراكز الطبية بالعاصمة جوبا، بما في ذلك مركز الكلى المصري ومستشفى جوبا التعليمي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتقديم كافة سبل الدعم الطبي اللازم لدولة جنوب السودان.