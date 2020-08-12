أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

رئيس المخابرات ووزيرة الصحة يفتتحان المركز الطبي المصري الجديد بجوبا

09:00 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
رئيس المخابرات ووزيرة الصحة يفتتحان المركز الطبي المصري الجديد بجوبا

اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس

كتب- محمد نصار:

افتتح رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير عباس كامل، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد برفقة عدد من المسئولين في دولة جنوب السودان المركز الطبي المصري الجديد بالعاصمة جوبا وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسئولين في شعب جنوب السودان الشقيق.

وبحثت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مع نظيرتها في دولة جنوب السودان اليزابيث أشواى، خلال زيارة الوفد المصري إلى جوبا، تطوير وتعزيز التعاون بين مصر وجنوب السودان في المجال الطبي.

وتعهدت وزيرة الصحة، خلال المباحثات التي عقدت في جوبا، بتقديم المزيد من الدعم الطبي لجنوب السودان خاصة في مجال مكافحة فيروس سي وفيروس بي وجائحة كورونا.

وقامت وزيرة الصحة ونظيرتها في جنوب السودان بجولة تفقدية لعدد من المراكز الطبية بالعاصمة جوبا، بما في ذلك مركز الكلى المصري ومستشفى جوبا التعليمي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بتقديم كافة سبل الدعم الطبي اللازم لدولة جنوب السودان.

اللواء عباس كامل المخابرات العامة جوبا الجبهة الثورية السودانية

الخبر التالى:

رئيس المخابرات العامة ووزيرة الصحة ومسؤولون بجنوب السودان يفتتحون "المركز الطبي المصري" بجوبا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95834

    عدد المصابين

  • 54888

    عدد المتعافين

  • 5059

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20424156

    عدد المصابين

  • 13312349

    عدد المتعافين

  • 742443

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:فرنسا: نرفض خطوات تركيا.. وسنعزز وجودنا العسكري في المتوسط