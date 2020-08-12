نائبة محافظ القاهرة تتفقد سير انتخابات الشيوخ بأحياء المنطقة الجنوبية

كتب- محمد نصار:

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة للمرور على مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ لمتابعة مدى انتظام العملية الانتخابية بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية والوقوف على مدى توفير كل سبل الراحة والأمان للناخبين والتأكد من تذليل أي عقبات أو صعوبات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

وشملت الجولة المرور على مقار لجان الانتخابات بأحياء التبين وحلوان والمعصرة برفقة هالة سيد، رئيس حي التبين، واللواء خالد شحاته، رئيس حي حلوان، وهاني محروس، رئيس حي المعصرة، والإدارات المعنية بالأحياء والمنطقة الجنوبية.

وتابعت نائبة محافظ القاهرة، مدى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من عدوى فيروس كورونا واطمأنت على توافر جميع أدوات التعقيم والكمامات.

والتقت مع عدد من الناخبين من الشباب وكبار السن، حيث أشادوا بالاستعدادات التي توفر لهم التصويت بيسر وسهولة، مؤكدين توافر عدد مناسب من المقاعد مع مراعاة التباعد بين الناخبين كما تم مد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن.

وأشادت المهندسة جيهان عبدالمنعم، بالمشاركة الشبابية في انتخابات مجلس الشيوخ والتي لاحظتها خلال عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم، لافتة إلى وجود تواصل دائم خلال عملية الاقتراع بين غرف عمليات الأحياء وغرفة عمليات المنطقة الجنوبية وأيضا غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة.

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