أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

تطورات الأوضاع وترسيم الحدود.. السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء اليونان

07:54 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
تطورات الأوضاع وترسيم الحدود.. السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء اليونان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني "كرياكوس ميتسوتاكيس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تبادل التهنئة بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان في القاهرة يوم 6 أغسطس الجاري، والذي عكس مدى تميز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوافر الإرادة السياسية القوية للارتقاء بها على مختلف الأصعدة.

وتم التوافق خلال الاتصال على أن توقيع اتفاق الحدود البحرية بين البلدين يعد بمثابة تطور تاريخي للعلاقات الثنائية، ويمثل نموذجاً لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، فضلاً عن إتاحة الفرصة لكل من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

كما شهد الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين.

السيسي رئيس الوزراء اليوناني رئاسة الجمهورية اتفاق ترسيم الحدود

الخبر التالى:

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95834

    عدد المصابين

  • 54888

    عدد المتعافين

  • 5059

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20424156

    عدد المصابين

  • 13312349

    عدد المتعافين

  • 742443

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الوطنية للانتخابات: سنطبق غرامة الامتناع عن التصويت والجريمة لا تسقط بالتقادم