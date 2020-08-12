ضمن الجسر الجوي.. مصر ترسل طائرة المساعدات الرابعة إلى لبنان

كتب- محمد سامي:

قالت القوات المسلحة، في بيان لها، الأربعاء، وصلت إلى مطار بيروت الدولي طائرة النقل العسكرية الرابعة والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة تضمنت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من مصر إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

ويأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار فتح الجسر الجوي من المساعدات العاجلة وتقديمها إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز أثار انفجار مرفأ بيروت.

وأعرب العميد طيار روجيه حلو، ممثل قائد الجيش اللبناني، عن عميق شكره وامتنانه للقيادة المصرية التي تواصل تقديم الدعم للشعب اللبناني خلال تلك الفترة الحرجة من تاريخ لبنان.

وأكد الدكتور حسين محيدلي، مستشار وزير الصحة اللبناني، أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة اللبناني لتجاوز آثار تلك الأزمة.