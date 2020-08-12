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نجم من نوع خاص.. وزيرة الثقافة تنعى الفنان والمخرج القدير سناء شافع

06:33 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
نجم من نوع خاص.. وزيرة الثقافة تنعى الفنان والمخرج القدير سناء شافع

سناء شافع

كتب- مصراوي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنان والمخرج القدير سناء شافع الذي غيبه الموت، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عامًا بعد صراع مع المرض.

وقالت عبدالدايم، في بيان، الأربعاء: إن الراحل شكل علامة درامية في ساحة الأداء التمثيلي المصري ونجح في صنع نجومية من نوع خاص حيث برز في أداء الشخصيات المركبة، وأخرج مجموعة من الأعمال الخالدة كما ساهم في إعداد أجيال من المسرحيين المتخصصين.

يذكر أن سناء شافع ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر عام 1943 وانتقل إلى القاهرة وعمره 8 سنوات مع والده الذي كان من علماء الأزهر الشريف.

جذبه الفن والتحق بفرق الهواة بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدًا للمعهد كما عمل بالسينما والمسرح وأخرج مسرحية "دون كيشوت" عام 1975 وغيرها وقدم العديد من الأدوار السينمائية البارزة.​

سناء شافع وفاة سناء شافع إيناس عبدالدايم

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