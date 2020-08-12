بالصور.. وفد البرلمان العربي يتفقد اللجان الانتخابية بالجيزة

كتب- مصراوي:

تفقد وفد من البرلمان العربي اللجان الانتخابية في محافظة الجيزة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ وذلك في اليوم الثاني لانتخابات المصريين بالداخل.

وضم الوفد النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب بمصر وعضو البرلمان العربي، والنائب الدكتور أبوصلاح عبدالسلام شلبي، عضو مجلس النواب في ليبيا وعضو البرلمان العربي، والنائب أحمد حمد محمد أبوشهاب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي بدوله الإمارات العربية المتحدة وعضو البرلمان العربي، والنائب الدكتور سالم بن الهاشمي لبيض، عضو مجلس نواب الشعب في تونس وعضو البرلمان العربي، وشيرين محمد رضوان بغدادي، ومضر عبدالرحيم عبدالحميد، وهالة أحمد مفتاح، ومعاوية عجبنا خليل مصري، من الأمانة العامة للبرلمان.

وأشاد الوفد بحسن سير ونزاهة العملية الانتخابية وتشديد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي أثناء الاقتراع حفاظا على صحة المواطنين وكثافة عدد الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي واستكمال المسيرة الديمقراطية بجمهورية مصر العربية.