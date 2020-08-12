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"البحوث الفلكية" يكشف موعد هلال شهر محرم فلكيًا

05:44 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
"البحوث الفلكية" يكشف موعد هلال شهر محرم فلكيًا

هلال شهر محرم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مولد هلال شهر المحرم مباشرة وذلك بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة و42 دقيقة فجر يوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1441هـ الموافق 19/8/2020م (يوم الرؤية).

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، في بيان اليوم، إن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد في لمدد تتراوح بين (35 – 38 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (20 - 42 دقيقة).

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "وبذلك تكون غرة شهر محرم 1442هـ فلكياً يوم الخميس 20/8/2020م".

هلال شهر محرم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

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