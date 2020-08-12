"الوفد" يشيد بمراعاة انتخابات "الشيوخ" ذوي الاحتياجات الخاصة.. ويطالب بمد التصويت يومًا

كتب- مصراوي:

قال مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 شهد إقبالًا كثيفًا من جانب المواطنين في مختلف المحافظات؛ من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأضاف شحاتة، في بيان اليوم الأربعاء، أن انتخابات مجلس الشيوخ 2020 راعت بصورة كبيرة جدًّا ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث تم توفير كراسٍ متحركة في جميع اللجان؛ لمساعدة المعاقين حركيًّا وكبار السن، فضلًا عن استخدام متخصصين في لغة الإشارة؛ للتيسير على مَن يعانون إعاقة سمعية في عملية التصويت.

وطالب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بمد التصويت ليوم ثالث إن أمكن؛ حتى تتاح الفرصة للجميع للمشاركة في هذا الاستحقاق المهم؛ خصوصًا فى ظل الإقبال الكبير من المواطنين في مختلف المحافظات.

وأشاد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بمشاركة المرأة الموسعة في عملية الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات وتصدرها المشهد بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن دور المرأة على مر الأحداث في مصر خلال المرحلة السابقة يؤكد أهمية مشاركتها في صنع القرار داخل الدولة.

وطالب مصطفى شحاتة جموع الشعب المصري بضرورة تكثيف المشاركة في عملية التصويت اليوم الأربعاء وهو اليوم الثاني والأخير للجولة الأولى من الانتخابات، والتي حدد لها 11 و12 أغسطس الجاري.

ونوه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بنجاح الحكومة في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حرصًا على أمن وسلامة المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية من القضاة وغيرهم في الوقت ذاته.