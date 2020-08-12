طوابير الناخبين أمام الجامعة العمالية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ (كمامة وتباعد)

كتب - يوسف عفيفي:

تصوير - علاء أحمد:

شهدت لجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر، إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في ثاني أيام الانتخابات التي انطلقت بالداخل أمس.

واصطف المواطنون أمام اللجنة حاملين الأعلام المصرية، مع الإلتزام بارتداء الكمامة الطبية، والحفاظ على المسافة الآمنة، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تجرى فيها الانتخابات وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفتحت اللجنة أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى والأخير من الاقتراع وسط توافد من جانب المواطنين من مختلف الأعمار والذين يحرصون على الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابى المهم.

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ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر" عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المُخصصة لنظام القوائم على 100 مقعد.