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توافد المواطنين على اللجان للتصويت في انتخابات الشيوخ بمنشأة ناصر بالقاهرة

03:38 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
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كتب يوسف عفيفي:

تصوير- علاء أحمد:

تشهد اللجان الانتخابية بدائرة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، إقبالا من المواطنين، للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مع ارتداء الكمامات والإلتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية للحد من كورونا.

واستمرت التشديدات الأمنية المكثفة، وانتشار الحواجز الأمنية الحديدة المنظمة للمرور أمام اللجان، ووفرت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للانتخابات كافة اللوازم الطبية الضرورية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أمام أبواب اللجان من كمامات وقفازات توزع على المواطنين الناخبين، كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروس، خاصة مع تجمع المواطنين أمام صناديق الاقتراع.

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى أساسي واحتياطي، ومعاونة 120 ألف موظف.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي «القائمة الوطنية من أجل مصر» عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المُخصصة لنظام القوائم على 100 مقعد.

انتخابات الشيوخ منشأة ناصر التصويت في انتخابات

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