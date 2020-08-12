وزير السياحة يلتقي عددًا من المستثمرين لمناقشة سبل دعم القطاع

كتب - يوسف عفيفي:

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص للترويج لمصر في الأسواق السياحية المختلفة وتكثيف الأنشطة الدعائية خلال الفترة القادمة، وتسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحى المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بالاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين السياحيين ومجموعة من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارة، بالمتحف القومي للحضارة المصرية؛ لتبادل الرؤى واستعراض سبل دعم القطاع وبحث التحديات التي تواجه صناعة السياحة به، إضافة إلى تقديم المقترحات التي من شأنها أن تسهم في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في ظل الظروف الحالية خاصة مع عودة السياحة الخارجية إليها اعتبارًا من أول يوليو الماضي.

وبحث اللقاء، إمكانية الاستعانة بخبراء لوضع خطة استراتيجية تسويقية سياحية للمقاصد المصرية طويلة الأجل تستمر حتى عام 2025؛ لتضع أيضا محددات تنمية البنية التحتية التي تحقق أهداف التنمية السياحية وعدد السائحين اللازم استجلابه بالاتساق مع تلك البنية.