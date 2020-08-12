"التموين": صرف 40% من مقررات شهر أغسطس.. وطرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب- محمد سامي:

قالت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إنه تم انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، بما يقرب من 40% من مقررات شهر أغسطس الجاري، بجانب أيضًا طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، أشار إلى أن شركتي الجملة "العامة والمصرية" تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الجاري للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، ويتم صرفها للمواطنين.