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الصحة: "أزمة كورونا" لم تنتهِ حتى الآن.. وارتداء الكمامات ضرورة

02:02 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
الصحة: "أزمة كورونا" لم تنتهِ حتى الآن.. وارتداء الكمامات ضرورة

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، إن "أزمة كورونا" لم تنتهِ حتى الآن، ويجب التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية للمساهمة في استقرار أعداد الإصابات والعمل على انخفاضها.

وأضاف "مجاهد" في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه من الضروري الاستمرار في ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي بين المواطنين، موضحًا أنه حدث انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات خلال الأسابيع الماضية، وعندما ترتفع مؤخرا فهي زيادة طفيفة غير مؤثرة بشكل كبير.

وتابع: "كورونا غير متوقع ولا نستطيع التكهن بالموجة الثانية، لكن بالتوازي نتخذ جميع الإجراءات الوقائية".

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