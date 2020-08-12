"مصر للطيران" تطالب المسافرين إلى دبي بتحميل تطبيق "Covid-19 DXB Smart"

كتب- محمد عبيد:

أطلقت سلطة مطارات دبي تطبيقًا إلكترونيًّا باسم "Covid-19 DXB Smart"، يتم تحميله على الهواتف الذكية للمسافرين قبل السفر؛ لتيسير إجراءات دخول مطار دبي.

وطالبت شركة "مصر للطيران"، اليوم الأربعاء، الركاب المسافرين إلى هناك بتحميل التطبيق؛ لتسهيل إجراءات سفرهم في ظل المستجدات الصحية الراهنة.

يُحمّل الراكب التطبيق قبل السفر واختيار وجهة السفر إلى دبي، ثم يُدخل البيانات المطلوبة له ولأسرته والاحتفاظ برمز الـQR Code، لإظهاره للجهات المعنية عند الوصول إلى مطار دبي؛ لضمان سهولة إجراءات الدخول وتوفيرًا لوقت للمسافرين.

يذكر أن سلطة مطارات دبي قد أعلنت في وقت سابق ضرورة وجود تحليل PCR سلبي مطبوع مع المسافرين، وأنه سيتم إجراء PCR آخر عند الوصول إلى دبي.