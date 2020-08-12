أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

"مصر للطيران" تطالب المسافرين إلى دبي بتحميل تطبيق "Covid-19 DXB Smart"

01:51 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
"مصر للطيران" تطالب المسافرين إلى دبي بتحميل تطبيق "Covid-19 DXB Smart"

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أطلقت سلطة مطارات دبي تطبيقًا إلكترونيًّا باسم "Covid-19 DXB Smart"، يتم تحميله على الهواتف الذكية للمسافرين قبل السفر؛ لتيسير إجراءات دخول مطار دبي.

وطالبت شركة "مصر للطيران"، اليوم الأربعاء، الركاب المسافرين إلى هناك بتحميل التطبيق؛ لتسهيل إجراءات سفرهم في ظل المستجدات الصحية الراهنة.

يُحمّل الراكب التطبيق قبل السفر واختيار وجهة السفر إلى دبي، ثم يُدخل البيانات المطلوبة له ولأسرته والاحتفاظ برمز الـQR Code، لإظهاره للجهات المعنية عند الوصول إلى مطار دبي؛ لضمان سهولة إجراءات الدخول وتوفيرًا لوقت للمسافرين.

يذكر أن سلطة مطارات دبي قد أعلنت في وقت سابق ضرورة وجود تحليل PCR سلبي مطبوع مع المسافرين، وأنه سيتم إجراء PCR آخر عند الوصول إلى دبي.

مصر للطيران المسافرينالمسافرين إلى دبي تطبيق Covid-19 DXB Smart مطارات دبي

الخبر التالى:

بـ30 مليون جنيه استثمارات.. "الكهرباء" تكشف عن خطة تطوير قطاع الساحل الشمالي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95834

    عدد المصابين

  • 54888

    عدد المتعافين

  • 5059

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20424156

    عدد المصابين

  • 13312349

    عدد المتعافين

  • 742443

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان