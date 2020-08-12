أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد وعظ القاهرة ويتابع الخدمات المقدمة في لجنة الفتوى
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب - محمود مصطفى:
تفقد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الثلاثاء، منطقة وعظ القاهرة ولجنة الفتوى الرئيسية بها لمتابعة سير العمل بالمنطقة ولجان الفتوى التابعة لها، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات المرتبطة بالجمهور في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.
وأكد على أهمية تكثيف الجهود التوعوية خلال المرحلة المقبلة والتي تحتاج إلى مزيد من التركيز والوقوف على احتياجات الناس بما يدعم زيادة الوعي المجتمعي، والجهود الكبيرة التي تحتاج إليها محافظة القاهرة لاتساع رقعتها وحاجة القائمين بها إلى جوانب معرفية في قضايا متنوعة اجتماعية وفكرية وحياتية.
وركز على أهمية تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع، مع التركيز على القضايا الحياتية، بما يحقق تأثيرًا كبيرًا في عملية التواصل مع الجماهير داخل المحافظة، من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط المعاني لهم وبعث الأمل في نفوسهم واستعادة قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن فيما بينهم.
وشدد عيّاد في بيان له، الأربعاء، على استمرار ضبط منظومة العمل داخل المنطقة، ولجان الفتوى بالمحافظة مع ضرورة الأخذ بالاجراءات الإحترازية المتبعة من قياس درجة حرارة أعضاء اللجان والمترددين عليها، مع الحفاظ على ارتداء الكمامة والحرص على التباعد والاهتمام بالنظافة العامة.
...
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95834
عدد المصابين
-
54888
عدد المتعافين
-
5059
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
20424156
عدد المصابين
-
13312349
عدد المتعافين
-
742443
عدد الوفيات
إعلان